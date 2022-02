Napoli da Scudetto? La previsione di Caressa | le percentuali

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Serie A si fa avvincente ed entra nel vivo di questa metà di stagione: le pretendenti al titolo al momento ne sono tre con l’Inter in vetta mentree Milan sono alla pari, ma attenzione alla Juventus che si inserisce dopo aver fatto un buon mercato. Dries Mertens, Juventus-Proprio per questo, al riguardo, interviene il giornalista Sky Fabioche mostra ledelle candidate alla vittoria finale ponendo ilal 29% e la nemica Juve solo al 2%. Ecco tutte le: 40% Inter 29% Milan 29%2% Juventus

... Le favorite alloper Caserta Inter favorita, solo il 2% di possibilità per la Juve, con Milan eche restano in corsa: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Antonio Cassano alla bobo tv parla della sfidatrae Inter. L'ex calciatore incorona gli uomini di Spalletti.- Inter è il piatto forte del 25° turno di Serie A. In palio c'è la vetta del campionato. Allo Stadio Maradona va ...Fabio Galante, ex difensore centrale di Napoli e Torino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 1 Station Radio, per parlare del momento che vive il calcio italiano: "Oggi i giocatori arrivano ...Salvatore Bagni è sicuro: il big match del weekend tra Napoli e Inter di Serie A sarà decisivo per lo scudetto. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore ha detto la sua sul momento delle ...