Milan-Lazio, Giroud non si ferma: altra doppietta, due gol uguali ed è 3-0 (VIDEO) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Olivier Giroud non si ferma più. Dopo la doppietta nel derby, segna anche due gol in Milan-Lazio di Coppa Italia e avvicina il derby in semifinale. Il francese segna il 2-0, ma parte della paternità del gol va attribuita a uno straordinario Rafael Leao, che accelera, salta l’uomo e serve un assist al bacio. Il tris, invece, arriva da un assist di Theo Hernandez per il numero 9. In alto e di seguito allora ecco il VIDEO con le immagini delle due reti dell’attaccante ex Chelsea tra le altre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oliviernon sipiù. Dopo lanel derby, segna anche due gol indi Coppa Italia e avvicina il derby in semifinale. Il francese segna il 2-0, ma parte della paternità del gol va attribuita a uno straordinario Rafael Leao, che accelera, salta l’uomo e serve un assist al bacio. Il tris, invece, arriva da un assist di Theo Hernandez per il numero 9. In alto e di seguito allora ecco ilcon le immagini delle due reti dell’attaccante ex Chelsea tra le altre. SportFace.

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - luigi_garofano : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. La #Lazio non trova la profondità, anche per merito del #Milan che non gliela concede. Il fraseggi… - Pall_Gonfiato : #Milan-#Lazio 3-0 dopo i primi 45' minuti: #Giroud e #Leao travolgono gli uomini di #Sarri -