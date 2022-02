LIVE Snowboardcross | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Michela Moioli fuori in semifinale | cocente delusione

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30 Enormeè terza e viene eliminata. Passano Jacobellis e Trespeuch.non era partita benissimo, era seconda dietro Jacobellis dopo la partenza. Poi è stata superata nel finale dalla francese. 8.26 Ora le semifinali. 8.25 La seconda: Odine (Canada), Pereira de Sousa (Francia), Brockhoff (Australia) e Critchlow (Canada). 8.24 La prima(Italia), Gaskill (Usa), Jacobellis (Usa) e Trespeuch (Francia). 8.23 ALLUCINANTE,BANKES! Finale in volata in questo quarto di finale, la spuntano Critchlow e Brockhoff. Sorpresa incredibile, Bankes era la favorita per l’oro, leader della Coppa del Mondo. 8.20 Ultimo quarto con ...

l'halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la combinata maschile per lo sci alpino, la 10 km femminile per lo sci di fondo, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il team ...Una super Michela Moioli, detentrice del titolo dello snowboardcross, chiude al top la manche di qualifica a Pechino. L'azzurra, che ha ottenuto il ...