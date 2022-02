Lella Costa a Bergamo in cento donne in cento minuti | il riscatto dei nomi dimenticati dalla storia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022). Alfonsina Strada, Janis Joplin, Agatha Christie. E poi Artemisia Gentileschi, Rita Levi Montalcini, Édith Piaf e molte altre ancora.raccontate in. A portare a termine questa impresa apparentemente impossibile è l’attrice, in scena al Teatro Donizetti dicon “Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione”, spettacolo ispirato al libro “Il catalogo dellevalorose” di Serena Dandini. Il debutto sul palco bergamasco di martedì 8 febbraio è stato un successo. Ironica, brillante e intensa. L’attrice milanese, che sul palco ha ballato, cantato e recitato impersonando ognuna dellea cui ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Quelle cento “donne valorose” portate in scena da Lella Costa - webecodibergamo : Lella Costa: in scena al Teatro Donizetti 100 donne valorose - salvodimartino6 : @Enrico__Costa @lella_50 Peccato, però, che avete appena approvato una riforma del processo civile che consente di… - cremaonline : #Crema, san Domenico. Sul palco #LellaCosta, il coraggio e l'importanza di essere donna - IlNuovoTorrazzo : Teatro San Domenico. Domenica Lella Costa, ultimissimi biglietti -

Ultime Notizie dalla rete : Lella Costa

Se si donne si tratta,è un'autorità. I suoi spettacoli sono quasi sempre al femminile, nel senso più alto del termine. Come "Se non posso ballare? Non è la mia rivoluzione", ispirato al catalogo delle "donne ...AroundVerdi, la rassegna in cui le opere del Maestro incrociano linguaggi, generi, espressioni artistiche diverse, vedrà sul palcoscenico del Teatro Regio di Parmanello spettacolo ...Ogni nome di donna appare e si dissolve in una elegante sovrimpressione. Poi, soprattutto, c’è lei. Lella Costa e il suoi quarant’anni di professione sulla scena, lontana dalla banalità. A volte diver ...Da martedì 8 a domenica 13 febbraio (ore 20.30; domenica ore 15.30), Lella Costa, nell’ambito della Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, porta in scena al Teatro Donizetti «Se non ...