Isola dei famosi 2022 | i primi concorrenti | Loredana Lecciso sbarca in Honduras?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)prenderà parte al rinnovato cast de L’dei? E’ ormai risaputo che la showgirl sia stata contattata dalla produzione Mediaset per la sua partecipazione al reality e la diretta interessata ha già preso la sua decisione. A renderla nota è lei stessa, in un intervento pubblico, in cui la showgirl fa in particolare sapere di aver declinato la proposta, ma non solo. Nel frattempo, parte il toto-nomi dei possibili naufraghi del gioco honduregno. Dalla Casa del GF Vip all’dei: famosa gieffinainGra il cast in definizione dell'dei...