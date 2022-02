"Io ero presente. E mi ha sconvolto". Metodo-Ranucci, la drammatica testimonianza di Gasparri: "Ora andare fino in fondo" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una catena di reazioni. Dopo le rivelazioni esposte dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri in Commissione Vigilanza sul tono e il contenuto degli sms ricevuti dal conduttore di Report (e vicedirettore di Rai3) Sigfrido Ranucci, un coro di voci si affolla nella richiesta di chiarimenti, oltreché nell'esprimere solidarietà al parlamentare. «Ero presente in Commissione Vigilanza», racconta a Libero il senatore azzurro Maurizio Gasparri, «e sono rimasto sconcertato da quello che ha detto Andrea Ruggieri. Anche io con Ranucci ho avuto confronti vivaci, ma il tono e l'atteggiamento di questi sms sono inaccettabili. Dunque ora bisognerà andare fino in fondo». CHIESTA LA CONVOCAZIONE Il sottosegretario alla Difesa, e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè ragiona: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una catena di reazioni. Dopo le rivelazioni esposte dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri in Commissione Vigilanza sul tono e il contenuto degli sms ricevuti dal conduttore di Report (e vicedirettore di Rai3) Sigfrido, un coro di voci si affolla nella richiesta di chiarimenti, oltreché nell'esprimere solidarietà al parlamentare. «Eroin Commissione Vigilanza», racconta a Libero il senatore azzurro Maurizio, «e sono rimasto sconcertato da quello che ha detto Andrea Ruggieri. Anche io conho avuto confronti vivaci, ma il tono e l'atteggiamento di questi sms sono inaccettabili. Dunque ora bisogneràin». CHIESTA LA CONVOCAZIONE Il sottosegretario alla Difesa, e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè ragiona: ...

