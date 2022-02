Inter, distorsione per Bastoni. Potrebbe recuperare per il Liverpool. 'Torno presto' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Bastoni Potrebbe recuperare per Inter - Liverpool. L'esame cui si è sottoposto in mattinata il difensore azzurro ha confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandroper. L'esame cui si è sottoposto in mattinata il difensore azzurro ha confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante il ...

