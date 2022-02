GF Vip, Alessandro Basciano sminuisce i problemi alimentari di Antonio: «Cagate» – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Basciano - US Endemol Shine Grossa polemica per Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip. Complici i dissapori sorti nella scorsa puntata del reality, l’ex corteggiatore si è lasciato andare a delle espressioni infelici su Antonio Medugno. La tensione si è incominciata ad avvertire quando, interrogato da Alfonso Signorini, Antonio si è espresso negativamente sulla coppia formata da Alessandro e Sophie Codegoni. Per dire il suo punto di vista, Medugno ha infatti affermato che li aveva visti litigare “sei giorni su sette da quando sono entrato“. Parole che Basciano ha subito stigmatizzando, prendendosela ulteriormente con lui quando si è scagliato contro Gianluca Costantino, colpevole di averlo nominato. Una situazione che ha ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022)- US Endemol Shine Grossa polemica pernella casa del Grande Fratello Vip. Complici i dissapori sorti nella scorsa puntata del reality, l’ex corteggiatore si è lasciato andare a delle espressioni infelici suMedugno. La tensione si è incominciata ad avvertire quando, interrogato da Alfonso Signorini,si è espresso negativamente sulla coppia formata dae Sophie Codegoni. Per dire il suo punto di vista, Medugno ha infatti affermato che li aveva visti litigare “sei giorni su sette da quando sono entrato“. Parole cheha subito stigmatizzando, prendendosela ulteriormente con lui quando si è scagliato contro Gianluca Costantino, colpevole di averlo nominato. Una situazione che ha ...

