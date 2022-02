Donnarumma: “Non è tutta colpa mia, mi hanno scaricato con una telefonata” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Donnarumma torna sul suo addio al Milan L’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un’intervista alla Gazzatta dello Sport, dove è tornato a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 9 febbraio 2022)torna sul suo addio al Milan L’ex portiere del Milan Gianluigiha rilasciato un’intervista alla Gazzatta dello Sport, dove è tornato a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mass_adit : RT @StefanoDonati27: Dopo aver rifiutato il rinnovo, dopo non aver mai dato una risposta a Maldini a Milanello, esattamente, cosa avrebbe v… - VictorLioo : RT @TomoriEnjoyer: Donnarumma ha giocato 10 partite su 23 in Ligue One Se sei andato via per ambizioni ed erano queste complimenti, a noi n… - SantiXVl : io c’ero e posso dire che gli insulti a donnarumma non arrivavano da parte della curva gialloblù???? - QuestoelIslam : . Il Messaggero di Dio, che la pace e benedizione di Dio siano su di lui, disse: (Devi digiunare, perché non c'è… - patiinho : donnarumma in 6 mesi che non è più giocatore del Milan ha rilasciato 6-7 interviste dove parla sempre di noi.. è mi… -