(Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano –Electronics presentaS22,S22+ eS22 Ultra, idi punta della serie S, con uno straordinario comparto fotografico, dotato di un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili. “Le fotocamere dei nostrihanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo – dice TM Roh, President e Head ofElectronics MX (Mobile eXperience) Business -. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perchè ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive ...

Advertising

SkyTG24 : Samsung, rivoluzione Galaxy: la prova in anteprima dei nuovi S22 e Tab S8 - quotidianodirg : #Tecnologie #galaxys22 Da Samsung i nuovi smartphone Galaxy S22 e tablet Galaxy Tab S8 - gigibeltrame : Nuovi Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra: la nostra anteprima | VIDEO #digilosofia - CAGLIARILIVEAPP : Da Samsung i nuovi smartphone Galaxy S22 e tablet Galaxy Tab S8 - mondomobileweb : TIM, nuovi Samsung Galaxy S22 a rate da 16 euro al mese con TIMFin. Nuove Smart TV a listino -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung nuovi

...funzione Adaptive Pixel per migliorare le foto di notte o in condizione di bassa luminosità i... Come sistema operativo l'S22 Ultra si presenta con Android 12 personalizzato dacon ...Paolo Bagnoli: iprodotti diAndrea Galeazzi e Paolo Bagnoli , infine, nel corso dell'intervista a IlSussidiario.net , hanno messo in luce le novità deismartphone Galaxy S22, ...Oltre ai nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22+, durante il nuovo evento digitale tenutosi oggi 9 Febbraio 2022, Samsung ha annunciato anche un terzo smartphone top di gamma denominato Galaxy S22 Ultra, una ...Samsung ha inaugurato il suo 2022 lanciando il nuovo top di gamma. O meglio: i nuovi tre top di gamma. Nelle scorse ore, infatti, nel corso dell’evento Unpacked la società sudcoreana ha svelato il ...