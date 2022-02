“Conduzione a Silvia Toffanin” | bomba in casa Mediaset | l’annuncio fa tremare

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Notizia clamorosa per la conduttrice: colpaccio o esperimento fallimentare all’orizzonte?(fonte instagram)La conduttricesta per attraversare un momento cruciale della sua carriera. Ha infatti accettato una proposta lavorativa che potrebbe influenzare il suo futuro in modo molto significativo, e la notizia è stata confermata proprio nelle ultime ore. La conduttrice del varietà “Verissimo” si cimenterà dietro all’iconica scrivania/passerella del TG satirico “Striscia la notizia“. Il dissacrante appuntamento quotidiano vedrà nascere uno strano connubio alla: ad affiancare la spumeggianteci sarà lo storico Ezio Greggio. La partecipazione dellaa “Striscia” è da ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Silvia Toffanin alla conduzione di 'Striscia La Notizia' Affiancherà Ezio Greggio - infoitcultura : Silvia Toffanin a Striscia la notizia: l'esordio in conduzione con Ezio Greggio. Ecco da quando - formatbiz : STRISCIA LA NOTIZIA // lunedì 21 febbraio 2022 la conduzione del talk show satirico creato da Antonio Ricci, sarà c… - fanpage : Silvia Toffanin alla conduzione di 'Striscia La Notizia' Affiancherà Ezio Greggio - occhio_notizie : È ufficiale: Silvia Toffanin sarà dietro al bancone del Tg Satirico! ?? #striscialanotizia -

Ultime Notizie dalla rete : Conduzione Silvia

... ore 20.35) arriva una conduttrice d'eccezione:Toffanin. La padrona di casa di Verissimo ... Ezio Greggio , reduce dal successo incon lo storico partner Enzino Iacchetti. La coppia ...Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in... La carriera diToffaninToffanin dopo aver partecipato su Rai 1 alle finali del ...Striscia la notizia, Silvia Toffanin per un inedito speciale ... (Ultime Notizie Flash) Al suo fianco il recordman di "Striscia", Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner ...Cambio di guardia per la conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci ... A fare il suo ingresso nel popolare programma Mediaset sarà Silvia Toffanin. La conduttrice è stata scelta da Antonio Ricci per ...