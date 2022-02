Camion con le bare a Bergamo, la notizia choc: sta succedendo di tutto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un’ondata di critiche, anche da parte dei politici, si è scatenata su un giornalista di Libero, che ha negato che sui Camion del 18 marzo 2020 a Bergamo ci fossero le bare delle vittime del coronavirus. «Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro»: lo ha scritto sul suo profilo twitter (il tweet diffuso ieri sera è stato cancellato) il giornalista del quotidiano «Libero» Tommaso Montesano, figlio dell’attore Enrico. Tempo addietro aveva scritto di essere «un negazionista», ma contestava questa definizione per il padre che è un noto No Green Pass. Il giornalista sarà querelato dal Comune di Bergamo. «Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un’ondata di critiche, anche da parte dei politici, si è scatenata su un giornalista di Libero, che ha negato che suidel 18 marzo 2020 aci fossero ledelle vittime del coronavirus. «Ledistanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro»: lo ha scritto sul suo profilo twitter (il tweet diffuso ieri sera è stato cancellato) il giornalista del quotidiano «Libero» Tommaso Montesano, figlio dell’attore Enrico. Tempo addietro aveva scritto di essere «un negazionista», ma contestava questa definizione per il padre che è un noto No Green Pass. Il giornalista sarà querelato dal Comune di. «Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti die di tutte le vittime del ...

