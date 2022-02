Stellantis - Il Ram elettrico prende forma (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gruppo Stellantis ha svelato un altro tassello della propria strategia di elettrificazione mostrando nuovi teaser della versione elettrica del pick-up Ram 1500. Il modello raffigurato nelle immagini prende le distanze dagli stilemi attuali del marchio e introduce un design più slanciato e filante: il frontale è la parte più evidente di questo processo di semplificazione, con i gruppi ottici e il marchio stesso ridisegnati attraverso dei Led estremamente sottili. Stile definito con gli utenti. Per introdurre il nuovo modello elettrico, atteso sul mercato nel 2024, il marchio Ram ha aperto uno sito dedicato nel quale verranno gradualmente inseriti nuovi contenuti. L'intenzione è quella di raccogliere il maggior numero possibile di feedback dagli utenti per plasmare il prodotto secondo le loro esigenze, sia dal punto di vista dello ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gruppoha svelato un altro tassello della propria strategia di elettrificazione mostrando nuovi teaser della versione elettrica del pick-up Ram 1500. Il modello raffigurato nelle immaginile distanze dagli stilemi attuali del marchio e introduce un design più slanciato e filante: il frontale è la parte più evidente di questo processo di semplificazione, con i gruppi ottici e il marchio stesso ridisegnati attraverso dei Led estremamente sottili. Stile definito con gli utenti. Per introdurre il nuovo modello, atteso sul mercato nel 2024, il marchio Ram ha aperto uno sito dedicato nel quale verranno gradualmente inseriti nuovi contenuti. L'intenzione è quella di raccogliere il maggior numero possibile di feedback dagli utenti per plasmare il prodotto secondo le loro esigenze, sia dal punto di vista dello ...

