Selvaggi e ribelli sono i secondogeniti | lo conferma la scienza

Leggi su dilei

(Di martedì 8 febbraio 2022) No, quella che proviamo quando guardiamo gli atteggiamenti dei nostrinon è solo una sensazione. Se li consideriamo più, vivaci e, sin dalla tenera età, non è un caso: è perché lodavvero e probabilmente così resteranno per il resto della vita. Non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio, questo s’intende, ma non possiamo negare che i secondi figlidestinati a stravolgere la vita di tutti, la nostra e quella delle persone che incontreranno. E arlo, ancora una volta, è la. Non si tratta di una novità assoluta, intendiamoci. Basta parlare con le nostre mamme o con le nostre nonne per avere ladi questa credenza diffusa. Ma possiamo anche attingere alla nostra esperienza personale per ...