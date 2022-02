GF Vip | Alex Belli rientra in Casa e tre cose che forse vi siete persi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Siamo giunti alla quarantesima puntata del GF Vip 6: per l’edizione più lunga di sempre, Alfonso Signorini ha scelto un cast che, ormai, è messo a dura prova. Gli equilibri iniziano a rom, e le tensioni insono ormai all’ordine del giorno.no le amicizie più strette, come quella tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro, inizia a dare i primi segni di cedimento. Dacheinfino a Delia come prima finalista, analizziamo cos’è successo nella puntata del 7 febbraio 2022. GF Vip, il ritorno diLo aveva annunciato a inizio puntata:aveva un colpo di scena in “canna”. E, sì, lo sospettavamo. No, l’attore di Centrovetrine non ...

Il pubblico del Grande Fratello6 ha scelto come prima finalista Delia Duran . Un televoto a sorpresa che comporterà, in un modo o nell'altro, il proseguire delle dinamiche conBelli fino al 14 di marzo. Tra i protagonisti ...... ha rivelato di essere molto felice per la vittoria inaspettata della compagna diBelli . Soleil Sorge felice per la vittoria di Delia Duran La puntata di ieri del Grande Fratelloè stata ...Il triangolo del GF Vip, composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha ormai stancato tutti. Eppure, in qualche modo ci si continua a “puntare”, forse per giungere alla conclusione finale.Alex Belli rientrerà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip La proposta di Alfonso Signorini sul finire della puntata del 7 febbraio, il conduttore chiede a Belli di rientrare in Casa per due ...