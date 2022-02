Emma Marrone contro Davide Maggio | “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”

Advertising

fanpage : Il #fantasanremo ha una vincitrice: Emma sbaraglia la concorrenza! #Sanremo2022 - _the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - fanpage : Emma Marrone e il gesto femminista sul palco di #Sanremo2022 - dalila_cav : RT @laurenhugme_: più persone come Emma Marrone, vi prego, ne abbiamo tutti bisogno.???? - chromaticasapph : le stories di Emma Marrone????? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Parte con questa scritta, che campeggia sotto il viso di Davide Maggio, il video della cantanteche sui social replica al giornalista circa il commento fatto sul look scelto per il ...Una furiosa, colpita nella sua femminilità dopo il Festival di Sanremo f orse più 'inclusivo' di sempre e impegnatissimo contro il bullismo, reale e virtuale. Stavolta però non si tratta di uno dei ...Insieme al look 'alla Crudelia Demon' della impareggiabile Donatella Rettor e, è il look della cantante salentina a rubare la scena della seconda serata al teatro Ariston. Non capiscono un ...Lei è Mulan. È rinchiusa in un box presso un canile della zona. È molto affettuosa ed ha bisogno di altrettanto affetto. Mulan cerca una adozione. Vogliamo ...