Con Putin acrobazie di Macron e fermezza di Biden

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Emmanuelieri si è lanciato in un esercizio di acrobazia diplomatica ad alto rischio nel suo incontro con Vladimira Mosca, nel momento in cui a Washington il presidente americano, Joe, alzava i toni al fianco del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per scoraggiare un'invasione russa dell'Ucraina. Il presidente francese ha detto di aver proposto al suo omologo russo di “costruire delle garanzie di sicurezza” per l'Europa e la Russia, al termine di un faccia a faccia durato quasi sei ore. “Il presidentemi ha assicurato della sua disponibilità a impegnarsi in questa logica”, ha spiegatoin una conferenza stampa al Cremlino. In tutta risposta,ha ribadito le sue accuse alla Nato e non ha dato segnali di voler fare compromessi sulle richieste della ...