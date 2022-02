Berlusconi: "Pronto a rifondare il centrodestra in vista del 2023" (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Se necessario, sono Pronto a rifondare il centrodestra'. E' quanto afferma Silvio Berlusconi , sottolineando: 'Bisogna pensare al 2023, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Se necessario, sonoil'. E' quanto afferma Silvio, sottolineando: 'Bisogna pensare al, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono ...

Paolo_Tamagnini : Silvione che parla di un centrodestra fondato su valori liberali e europeisti dovrebbe farlo in presenza degli amic… - DanieleMinutoli : #Berlusconi :”Pronto a rifondare il Centro-Destra nel 2023”. #SenzaParole - HakulinenMaria : RT @dariodangelo91: #Berlusconi: 'Il cdx da me fondato è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Per rilanciarla… - TV7Benevento : Centrodestra: Berlusconi, 'è nel cuore degli italiani, pronto a rifondarlo' - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'Pronto a rifondare il centrodestra in vista del 2023' #berlusconi #centrodestra #forzaitalia https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Pronto Berlusconi: "Pronto a rifondare il centrodestra in vista del 2023" 'Se necessario, sono pronto a rifondare il centrodestra'. E' quanto afferma Silvio Berlusconi , sottolineando: 'Bisogna pensare al 2023, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per un ...

