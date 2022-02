Belen Rodriguez fa chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino | tutta la verità sul ritorno di fiamma

(Di martedì 8 febbraio 2022)Desono tornati ad essere la coppia più chiacchierata del momento; sebbene infatti fino ad ora nessuno dei due si sia espresso direttamente sul loro riavvicinamento, i fan e gli esperti di gossip hanno iniziato a raccogliere indizi che sembrano confermare ilditra i due. Alla fine la showgirl argentina si è presa un attimo per faresul suocon l’ex, spiegando come stanno davvero le cose con il conduttore.rivela come sono i suoi rapporti conDeDopo settimane di indiscrezioni, in cui gli esperti di cronaca rosa hanno quasi inseguito i due vip per trovare indizi che confermassero ...

Proprio in queste ultime settimane, infatti, De Martino ha iniziato un lento ma inesorabile riavvicinamento all'ex. Con tutto il rispetto per Stasera tutto è possibile, la sensazione ...Il 2022 si apre all'insegna di tante novità lavorative per Beléne Teo Mammucari. I due hanno lavorato insieme a Sarabanda , Scherzi a parte e, più recentemente, a Tu sì che vales .Belen Rodriguez è diventata una Iena. Lo è per davvero. E al Corsera non lo nasconde di certo. Lo è da sempre sul lavoro, lo è diventata in amore. Non poteva essere altrimenti. «Nella vita privata lo ...Belen Rodriguez è pronta per l’ennesima avventura televisiva. Mercoledì 9 febbraio debutterà nel ruolo di conduttrice de Le Iene (Italia Uno), affiancando Teo Mammucari che conosce da anni e con il ...