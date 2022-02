Antonio e Gianluca litigano durante una pubblicità ed interviene Basciano: “Non ti permettere impara l’educazione!” (Di martedì 8 febbraio 2022) Antonio e Gianluca finalmente, dopo due puntate di mutismo, si sono svegliati e ci hanno regalato nuovo dramma tutto loro esploso durante il momento delle nomination palesi. In Casa da 10 giorni, i due belloni sono un po’ passati inosservati se non per un avvicinamento sospetto fra Delia e Gianluca durante una festa in piscina, salvo poi andare tutto in fumo poco dopo (lei ieri sera lo ha pure nominato). durante il momento delle nomination palesi, il personal trainer ha votato il tiktok che è rimasto esterrefatto: “Alfonso devo imparare ad aprire gli occhi io, sono senza parole“. I due, infatti, oltre ad essere entrati in gioco insieme si conoscevano anche al di fuori fuori ed in casa condividono lo stesso letto. Una nomination inaspettata che ha fatto sbottare ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022)finalmente, dopo due puntate di mutismo, si sono svegliati e ci hanno regalato nuovo dramma tutto loro esplosoil momento delle nomination palesi. In Casa da 10 giorni, i due belloni sono un po’ passati inosservati se non per un avvicinamento sospetto fra Delia euna festa in piscina, salvo poi andare tutto in fumo poco dopo (lei ieri sera lo ha pure nominato).il momento delle nomination palesi, il personal trainer ha votato il tiktok che è rimasto esterrefatto: “Alfonso devore ad aprire gli occhi io, sono senza parole“. I due, infatti, oltre ad essere entrati in gioco insieme si conoscevano anche al di fuori fuori ed in casa condividono lo stesso letto. Una nomination inaspettata che ha fatto sbottare ...

GrandeFratello : ll televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Kabir e Gianluca. #GFVIP - GrandeFratello : *AMORE LIBERO*, 2022 (schizzi, acrilico e piume) Gianluca, Antonio, Katia, Soleil #GFVIP - PimpinellaR : RT @FAttendibile: Baru incolpa Antonio del bagno ma è stato Giucas.. Basciano incolpa Antonio di aver detto del bacio con Delia ma è stato… - lunablup : RT @cMmCuore: Povero Antonio. -Lui stava coprendo Giucas per quanto riguarda la pisciata -Non ha messo in giro le voci ma è stato Gianluca… - Elpasty77 : @Matt80800 Questo Gianluca non mi piace prima dice il bacio e poi accusa soleil che la detto lei e stasera in se giocato ad Antonio -