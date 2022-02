Vicky Krieps effondrée : ces images des obsèques de Gaspard Ulliel qui n’avaient pas été montrées (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le jour des obsèques de Gaspard Ulliel, les projecteurs n’étaient pas braqués sur elle. Et pourtant. Le 27 janvier, l’église Saint-Eustache abrite les obsèques du comédien, mort à 37 ans dans un accident de ski en Savoie. La mère de son fils, Gaëlle Pietri, est présente, ainsi que ses parents Serge et Christine, au premier rang. Ce que le public ne su qu’après la mort de Gaspard Ulliel, c’est qu’il s’était séparé de la mère de son petit Orso, 6 ans. Celui que l’on pensait vivre aux côtés de Gaëlle Pietri était en réalité un coeur à prendre. Mais selon Pure People, au moment de sa disparition, Gaspard Ulliel n’était pas célibataire. En effet, le média affirme que l’égérie de Bleu de Chanel était en couple avec une certaine Vicky ... Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le jour desde, les projecteurs n’étaient pas braqués sur elle. Et pourtant. Le 27 janvier, l’église Saint-Eustache abrite lesdu comédien, mort à 37 ans dans un accident de ski en Savoie. La mère de son fils, Gaëlle Pietri, est présente, ainsi que ses parents Serge et Christine, au premier rang. Ce que le public ne su qu’après la mort de, c’est qu’il s’était séparé de la mère de son petit Orso, 6 ans. Celui que l’on pensait vivre aux côtés de Gaëlle Pietri était en réalité un coeur à prendre. Mais selon Pure People, au moment de sa disparition,n’était pas célibataire. En effet, le média affirme que l’égérie de Bleu de Chanel était en couple avec une certaine...

Advertising

gual89 : Vicky Krieps la Julianne Moore europea mi piace tantissimo <3 - gual89 : Partenze, attese, assenze. Un dramma frammentato, crepuscolare e nostalgico. Ben girato con una fotografia raffinat… - fbm_charlie : Vicky Krieps sul suolo italiano e io ancora non l’ho incontrata… charliefobia - RBcasting : Vicky Krieps in “Stringimi forte” (Serre-moi fort, Hold Me Tight), il film diretto da Mathieu Amalric, presentato a… - IF_Italia : ?? LA FRANCIA AL CINEMA Esce questa settimana nelle sale italiane STRINGIMI FORTE di Mathieu Amalric con Vicky Kriep… -