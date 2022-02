Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 18:15 (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NEI DUE SENSI DI MARCIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CI SPOSTIAMO INFINE A LATINA, DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA NEI PRESSI DI SABAUDIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA PRUDENZA SUL TRATTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) VIABILITA’ DEL 7 FEBBRAIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CHIUSA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NEI DUE SENSI DI MARCIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CI SPOSTIAMO INFINE A LATINA, DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA NEI PRESSI DI SABAUDIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA PRUDENZA SUL TRATTO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Programmazione risorse Pnrr per Palermo, Orlando incontra ministro Giovannini Incontro questa mattina, a Roma, tra il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il sindaco della città metropolitana ... Particolare attenzione è stata prestata alla viabilità della città di ...

Incidente ad Osteria Nuova: frontale fra auto e furgone, tre feriti. Uno è grave ...d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Messi in sicurezza i due veicoli coinvolti nel sinistro, sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e la polizia locale per la gestione della viabilità ...

