Super Green Pass, cosa cambia dal 7 febbraio: la guida completa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 1° febbraio è arrivata la nuova estensione all’uso del Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per l’accesso a negozi e uffici pubblici. Il Nuovo decreto Covid (Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5) ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che, dal 7 febbraio 2022, per chi ha ricevuto la terza dose e per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose, la durata del Super Green Pass sia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della certificazione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 1°è arrivata la nuova estensione all’uso del, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e l’aumento dei contagi da questa generato. Da questa data, l’obbligo arriva anche per l’accesso a negozi e uffici pubblici. Il Nuovo decreto Covid (Decreto-legge 42022, n. 5) ha introdotto un’importante modifica alla durata della Certificazione Rafforzata. Il dl dispone infatti che, dal 72022, per chi ha ricevuto la terza dose e per chi è guarito dal Covid dopo aver ricevuto la seconda o la terza dose, la durata delsia illimitata. Inoltre, non vi saranno restrizioni in Zona rossa per chi è in possesso della certificazione ...

borghi_claudio : @AntonelloR68 @Menanni1 @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste @cgilnazionale @UILofficial… - borghi_claudio : @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste Mai guardati i sondaggi. Sono però convinto che ci sia… - borghi_claudio : @Menanni1 @GiordanoRossi_ @FrancescoAldeb1 @super_caz @bomboloniloste Infatti confido nel cambio di percezione... p… - BiasinElena : @borghi_claudio Be' anche chi ha il green pass super non ama usarlo.....sinceramente non compro nulla adesso se non… - isidorotricaric : Era ora di finirla con questa #Pagliacciata... #Addio al #supergreenpass, c'è la data: cosa accade con la #fine del… -