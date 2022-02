“Sei impazzito”. Mara Venier non può credere ai suoi occhi: Gianni Morandi lo fa davvero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la finale di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, i cantanti in gara sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In dal teatro Ariston. È stata l’occasione per riascoltare tutti i brani del Festival e anche per scoprire qualche retroscena sulla manifestazione che, anche quest’anno, ha collezionato ottimi ascolti. Gianni Morandi è stato uno degli ultimi cantanti a tornare in teatro accolto con affetto dagli ospiti presenti in puntata. L’artista ha portato in gara il brano “Apri tutte le porte” che si è classificato al terzo posto. Chiamato sul palco ha raccontato la sua esperienza. “È stato talmente bello che dopo tutta la tensione…”. Morandi, ancora al settimo cielo per il risultato realizzato, ha salutato tutti i presenti sul palco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la finale di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, i cantanti in gara sono stati ospiti diper una puntata speciale di Domenica In dal teatro Ariston. È stata l’occasione per riascoltare tutti i brani del Festival e anche per scoprire qualche retroscena sulla manifestazione che, anche quest’anno, ha collezionato ottimi ascolti.è stato uno degli ultimi cantanti a tornare in teatro accolto con affetto dagli ospiti presenti in puntata. L’artista ha portato in gara il brano “Apri tutte le porte” che si è classificato al terzo posto. Chiamato sul palco ha raccontato la sua esperienza. “È stato talmente bello che dopo tutta la tensione…”., ancora al settimo cielo per il risultato realizzato, ha salutato tutti i presenti sul palco ...

