Sci alpino, clamoroso passaggio a vuoto di Shiffrin nel gigante olimpico: “Non ho intenzione di piangermi addosso” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Campionessa Olimpica di gigante Mikaela Shiffrin è una delle vittime illustri della prima manche tra le porte strette. Sull’ostico pendio di Yanqing la ventiseienne di Vail è uscita dal tracciato dopo pochi secondi di gara, rinunciando a difendere il titolo conquistato a Pyeongchang quattro anni fa. Delusione cocente per la sciatrice di riferimento del circus, intercettata al parterre dall’Associated Press: “Provo un dispiacere enorme, la mia giornata è finita prima ancora che iniziasse. Come puoi notare può succedere di tutto e tutto molto velocemente”. “Non ho intenzione di piangermi addosso – prosegue l’americana – Sarebbe uno spreco di energie. Sentivo che stavo spingendo molto bene e attaccando. Ho commesso un piccolo, piccolo errore mentre spingevo sulle lamine ed è andata così”. Sci ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Campionessa Olimpica diMikaelaè una delle vittime illustri della prima manche tra le porte strette. Sull’ostico pendio di Yanqing la ventiseienne di Vail è uscita dal tracciato dopo pochi secondi di gara, rinunciando a difendere il titolo conquistato a Pyeongchang quattro anni fa. Delusione cocente per la sciatrice di riferimento del circus, intercettata al parterre dall’Associated Press: “Provo un dispiacere enorme, la mia giornata è finita prima ancora che iniziasse. Come puoi notare può succedere di tutto e tutto molto velocemente”. “Non hodi– prosegue l’americana – Sarebbe uno spreco di energie. Sentivo che stavo spingendo molto bene e attaccando. Ho commesso un piccolo, piccolo errore mentre spingevo sulle lamine ed è andata così”. Sci ...

