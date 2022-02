Sabrina Ferilli pronta per una fiction Rai dopo la presunta lite con Amadeus?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è stata la regina del Festival di Sanremo 2022 non solo per quello che ha saputo portare sul palco con la sua eleganza e il suo modo di fare allegro e simpatico, ma anche per le chicche che ci ha regalatola finalissima.un primo momento di sintonia con il padrone di casa,ha dato vita ad un vero e proprio caso mediatico che ha travolto il popolo dei social che si chiede ancora il motivo del gelo che ad un tratto è sceso su lei e. La risposta ufficiale forse non arriverà mai e quello che è successo è destinato a rimanere un mistero ma quello che è certo è cheadesso è di nuovo sulla cresta dell’onda eil successo ottenuto all’Ariston sono in ...