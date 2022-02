Roma, Pellegrini verso il recupero. Per l'Inter previsto turnover a centrocampo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 febbraio 2022 - La Roma è pronta a mettersi alle spalle il pareggio contro il Genoa e a ripartire dalla Coppa Italia : la partita sarà di livello perché questa volta l'avversario è l' Inter di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 febbraio 2022 - Laè pronta a mettersi alle spalle il pareggio contro il Genoa e a ripartire dalla Coppa Italia : la partita sarà di livello perché questa volta l'avversario è l'di ...

Advertising

gualtierieurope : Ringrazio il Presidente Draghi e il CdM per la nomina a Commissario straordinario per #Giubileo2025. Metterò tutto… - fcin1908it : Inter-Roma, Mourinho recupera Pellegrini per la sfida di Coppa Italia - SpazioInter : Inter-Roma: il giallorosso ci sarà! - - sportli26181512 : Roma, Pellegrini ha recuperato dall'infortunio: con l'Inter ci sarà. Le news: Arrivano buone notizie dall'infermeri… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; Pellegrini ok, parte per Milano Mourinho valuta se usarlo a gara in corso o dall'inizio -