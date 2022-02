Roma, ore decisive per Pellegrini: ci sarà contro l’Inter? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mourinho alle prese con il nodo Pellegrini: il tecnico aspetta di capire se il centrocampista ci sarà a Milano con l’Inter La Roma parte nel pomeriggio per Milano per giocare domani la gara di Coppa Italia contro l‘Inter. Quasi certi di un posto da titolare Veretout e Vina. Pellegrini si è allenato oggi in gruppo. Si sta decidendo con un consulto medico se il centrocampista, alle prese con un problema al quadricipite della coscia destra, potrà essere a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mourinho alle prese con il nodo: il tecnico aspetta di capire se il centrocampista cia Milano conLaparte nel pomeriggio per Milano per giocare domani la gara di Coppa Italial‘Inter. Quasi certi di un posto da titolare Veretout e Vina.si è allenato oggi in gruppo. Si sta decidendo con un consulto medico se il centrocampista, alle prese con un problema al quadricipite della coscia destra, potrà essere a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

