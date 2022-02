Red Canzian | come sta | il video dall’ospedale «Il ricovero durerà ancora un mese»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Redsta? Il bassista e cantante dei Pooh ha voluto pubblicare unsu Instagram in cui racconta ai fan il suo stato di salute. La voce è un po’ debole e malferma, il respiro affaticato, ma il sorriso e lo sguardo sono ottimisti e fanno ben sperare. «Ciao a tutti, è passato esattamente undal giorno del mio», ha esordito. L’artista, 70 anni, è ricoverato all’ospedale di Treviso per una grave infezione cardiaca. «Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto», ha detto rivolgeendosi ai fan all’esterno dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. «Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh –tre-quattro settimane. La cura antibiotica è molto dura, ma quello che ho ...

Advertising

ItaIiaSovrana : RT @DSantanche: Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - antonellacirce1 : RT @malore_2021: ??Red Canzian IRRICONOSCIBILE dopo UNA MALATTIA IMPROVVISA dovuta a una INFEZIONE CARDIACA… - antonellacirce1 : RT @DSantanche: Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - lello2089 : RT @DSantanche: Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - ForzaGiorgia2 : RT @DSantanche: Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Un'operazione chirurgica delicatissima, quella a cui è stato sottoposto, il noto bassista e cantante della celebre band Pooh. E' ormai trascorso un mese e più, da quel fatidico giorno in cui si sottopose all'intervento. L'artista, però, di recente ha voluto ...Il primo giorno di libertà. È una canzone del '76 dei Pooh? ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita ". Lo scrive sui social, che si mostra in un video a un mese dall'inizio del suo ricovero in ospedale a Treviso. L'artista ha parlato delle sue condizioni di salute e di cosa lo attende nelle prossime settimane ...Un’operazione chirurgica delicatissima, quella a cui è stato sottoposto Red Canzian, il noto bassista e cantante della celebre band Pooh. E’ ormai trascorso un mese e più, da quel fatidico giorno in ...Canzian ha voluto postare sui suoi account social un breve video in cui ha ripercorso la sua delicata vicenda sanitaria. Red Canzian si mostra dopo il lungo periodo di malattia grave. Lo storico ...