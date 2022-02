Probabili formazioni Genoa-Salernitana: venticinquesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Genoa-Salernitana, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 13 febbraio al Ferraris. Scontro salvezza in piena regola, tensione in campo e i tre punti sono fondamentali per le sorti del campionato di entrambe. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. Queste le scelte dei due tecnici. Genoa – Spazio al 4-2-3-1 con Amiri che dovrebbe agire sulla trequarti. Badelj e Sturaro in mediana. Destro ancora preferito a Piccoli. Salernitana – Verdi, Mousset, Ribery in attacco. Tra i nuovi si scalda anche Radovanovic in mediana. Fazio comanda la difesa a quattro di ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi, match valido per ladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 13 febbraio al Ferraris. Scontro salvezza in piena regola, tensione in campo e i tre punti sono fondamentali per le sorti del campionato di entrambe. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. Queste le scelte dei due tecnici.– Spazio al 4-2-3-1 con Amiri che dovrebbe agire sulla trequarti. Badelj e Sturaro in mediana. Destro ancora preferito a Piccoli.– Verdi, Mousset, Ribery in attacco. Tra i nuovi si scalda anche Radovanovic in mediana. Fazio comanda la difesa a quattro di ...

