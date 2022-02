Manchester United | Nike | “Greenwood non è più un nostro atleta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022)interrompe ogni rapporto con Mason, giocatore delarrestato per violenza sessuale. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha deciso di stroncare tutti i rapporti con il 20enne. L’attaccante è stato arrestato acnhe per sospetta aggressione e minacce di morte, salvo poi essere scarcerato su cauzione dalla GreaterPolice (Gmp). Laaveva già fatto intendere di aver sospeso il contratto di sponsorizzazione con il promettente calciatore, ma ora è l’azienda ne ha dato comunicazione ufficiale. “Masonnon è più un” ha fatto sapere l’azienda in una nota. Nel frattempo, ilha già detto chenon ...