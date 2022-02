Macron vola da Putin: obiettivo de-escalation in Ucraina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da Parigi a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Emmanuel Macron è volato in Russia per tentare una complessa de-escalation delle tensioni per quanto riguarda la vicenda Ucraina. “Sono ragionevolmente ottimista ma non credo nei miracoli spontanei”, ha dichiarato il presidente francese appena atterrato nel gelo di Mosca. L’ottimismo di Macron è stato subito messo a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da Parigi a Mosca per incontrare Vladimir. Emmanuelto in Russia per tentare una complessa de-delle tensioni per quanto riguarda la vicenda. “Sono ragionevolmente ottimista ma non credo nei miracoli spontanei”, ha dichiarato il presidente francese appena atterrato nel gelo di Mosca. L’ottimismo diè stato subito messo a InsideOver.

