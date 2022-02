L’Amica Geniale 3 conserva la sua autenticità e diventa un piccolo trattato sulla coscienza di classe (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Amica Geniale 3 è crescita in intensità e potenza narrativa, insieme alle sue protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace, con una première di stagione che ha rappresentato una prova di maturità sia per le attrici (ancora molto acerbe ma sicuramente dedite ai personaggi) che per la serie stessa. Gli ascolti della prima puntata, inferiori alle attese rispetto alla media del passato, certamente non rendono giustizia a quello che è stato probabilmente il miglior episodio visto finora – il secondo della terza stagione – sia per la perizia artistica e tecnica con cui è stato realizzato sia per la materia incandescente e attualissima che ha portato sullo schermo. L’Amica Geniale 3: dove eravamo rimasti Tratta dal best seller Storia di chi Fugge e di chi Resta, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)3 è crescita in intensità e potenza narrativa, insieme alle sue protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace, con una première di stagione che ha rappresentato una prova di maturità sia per le attrici (ancora molto acerbe ma sicuramente dedite ai personaggi) che per la serie stessa. Gli ascolti della prima puntata, inferiori alle attese rispetto alla media del passato, certamente non rendono giustizia a quello che è stato probabilmente il miglior episodio visto finora – il secondo della terza stagione – sia per la perizia artistica e tecnica con cui è stato realizzato sia per la materia incandescente e attualissima che ha portato sullo schermo.3: dove eravamo rimasti Tratta dal best seller Storia di chi Fugge e di chi Resta, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante ...

