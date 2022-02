Il CIO conferma l’incontro con Peng Shuai a Pechino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ci sono i crismi dell’ufficialità. La tennista Peng Shuai, al centro di un vero e proprio caso legato alle accuse successivamente negate di violenza sessuale subita da un importante politico cinese, si è incontrata a Pechino con il presidente del CIO, Thomas Bach, durante i Giochi Olimpici Invernali 2022. Il Comitato Olimpico Internazionale ha rivelato che l’incontro si è tenuto ieri all’Olympic Club della capitale cinese, alla presenza dell’ex presidente della Commissione Atleti del CIO, Kirsty Coventry. Quest’ultima ha sostituito l’attuale presidente della Commissione, Emma Terho, impossibilitata a partecipare perché positiva al Covid-19. “Peng Shuai ha informato il presidente che avrebbe partecipato a diversi eventi ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ci sono i crismi dell’ufficialità. La tennista, al centro di un vero e proprio caso legato alle accuse successivamente negate di violenza sessuale subita da un importante politico cinese, si è incontrata acon il presidente del CIO, Thomas Bach, durante i Giochi Olimpici Invernali 2022. Il Comitato Olimpico Internazionale ha rivelato chesi è tenuto ieri all’Olympic Club della capitale cinese, alla presenza dell’ex presidente della Commissione Atleti del CIO, Kirsty Coventry. Quest’ultima ha sostituito l’attuale presidente della Commissione, Emma Terho, impossibilitata a partecipare perché positiva al Covid-19. “ha informato il presidente che avrebbe partecipato a diversi eventi ai Giochi Olimpici Invernali di2022 nei ...

Antoves17 : @Frances78291471 Amiche ho fatto un rapido giro su Instagram e mi sono presa una “verminata” a leggere commenti di… - DoceHarold : No dai, parlano di una che è evidentemente presa da lui e lui che conferma, è per forza Jessi! Barù non sa tutte le… - CoffinBurier : @TerenasIII @lol_Sonzo @DeugemoTwo A conferma di ciò, non ho mai visto nemmeno una volta la LEC dallo stream italia… - arual812 : RT @borraccino_: Ed anche il gioiellino del #DietroFestival si conferma tale per il terzo anno consecutivo. Con ciò, possiamo dire che il 7… - lisafabiani1 : RT @borraccino_: Ed anche il gioiellino del #DietroFestival si conferma tale per il terzo anno consecutivo. Con ciò, possiamo dire che il 7… -