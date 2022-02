Festival di Sanremo | Massimo Ranieri in albergo | “È finita malissimo”

(Di lunedì 7 febbraio 2022), dopo il premio della critica vinto aldi, è ospite a Domenica In. Alla conduttrice Mara Venier ha confessato che dopo la prima esibizione a2022 era amareggiato. C'era già stata qualche crtica durante lasua performance della prima serata. Ma nella serata finaleha cantato molto bene vincendo infatti anche il premio della critica. "Sono entrato teso ed emozionato. Sono rimasto bloccato, sono stato vinto dall'emozione, dalla paura e dallo stress. Non riuscivo a liberarmi da questa emozione. Non ci si abitua mai al palco. Quando sono tornato inero incazza*** con me, poi ho ringraziato Dio per le emozioni. Vuol dire che siamo ancora vivi, che amo questo lavoro con dedizione", ha spiegato alla Venier ...

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - adoharry_ : RT @thatsamoreh: I commenti sotto il post di Matteo Romano, un ragazzino di 19 anni che si è ritrovato catapultato al festival di Sanremo c… - francmolica : RT @SanremoRai: Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: -

E' stata un successo la prima edizione "in presenza" deldidopo lo choc della pandemia ed un'edizione 2021 decisamente "buia", in piena crisi economico - sanitaria e senza pubblico in sala. Il 2022, anno che dovrebbe segnare l'uscita dalla ...Si è concluso ildi, si è chiusa la corsa per il Quirinale, dà segnali di stanchezza perfino il virus: tutto rallenta, insomma, ma non la lotta per lo scudetto che al posto di ...la testa non mi gira ancora''. L’occasione dei 40 anni di 'Vado al massimo', con cui nel 1982 aveva esordito al Festival di Sanremo, spaccando il pubblico tra favorevoli e contrari. La classifica non ...Aumenta del 145% il consumo dei contenuti del Festival di Sanremo on demand, che nella giornata di ieri hanno raggiunto 8 milioni di visualizzazioni. (LiberoQuotidiano.it) Sabrina Ferilli ha portato ...