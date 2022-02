Covid oggi Basilicata, 431 contagi e 2 morti: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 431 contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio,, su un totale di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Nova Siri e Potenza. Sono state registrate 431 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.188 somministrazioni. Finora 464.597 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84 per cento ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insono 431da coronavirus registrati, 7,, su un totale di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 2 decessi per-19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Nova Siri e Potenza. Sono state registrate 431 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 95 di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 20mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.188 somministrazioni. Finora 464.597 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84 per cento ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Adnkronos : Speranza: “Mascherine e #vaccino nostre armi per gestire pandemia #Covid”. #ultimora - Bastard1974 : RT @saveriolakadima: Una sindaca presa di mira dai #novax perché si oppone a un loro rave, tra l'altro non autorizzato dal prefetto e dal q… - marylu_1973_ : RT @LucianoCannito: Greenpass tra un po’ anche per respirare, numeri gonfiati di decessi covid per triplicare il contributo statale, giro d… -