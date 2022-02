Calciomercato, Zidane chiama Ronaldo | Super colpo a giugno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Zinedine Zidane chiama il suo pupillo Cristiano Ronaldo per la prossima stagione: ecco la situazione Il Paris Saint-Germain, protagonista assoluto della scorsa sessione estiva di Calciomercato che ha visto i… L'articolo Calciomercato, Zidane chiama Ronaldo Super colpo a giugno è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Zinedineil suo pupillo Cristianoper la prossima stagione: ecco la situazione Il Paris Saint-Germain, protagonista assoluto della scorsa sessione estiva diche ha visto i… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Zidane Zidane con Ronaldo al Psg: le ultime E con l'ipotesi di Zinedine Zidane in panchina, le probabilità di vedere CR7 al PSG aumenterebbero.

PSG, le prime condizioni dettate da Zidane Commenta per primo Con Zidane alla panchina del Paris Saint Germain a fine stagione, potrebbe arrivare Cristiano Ronaldo . Secondo quanto pubblicato dal Daily Mirror, infatti, Zidane ha già messo sul tavolo il nome della sua prima richiesta da futuro allenatore parigino. Ed è proprio quello dell'attaccante portoghese, cavalcando l'onda del suo malcontento al Manchester ...

Dalla Spagna: Benzema seguirà Zidane al PSG Calciomercato.com Daily Mirror: "Zidane per firmare col Psg vuole Ronaldo" Zinedine Zidane dovrebbe prendere il posto di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg in estate, ma avrebbe posto come prima condizione, secondo il Daily Mirror, l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

"Zidane, la prima condizione per firmare col Psg è l'acquisto di Ronaldo" Cristiano Ronaldo, secondo il Daily Mirror, potrebbe diventare, a giugno, un nuovo giocatore del Psg. Zidane, che molti danno come sostituto di Pochettino in estate sulla panchina dei parigini, ...

