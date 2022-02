Belen Rodriguez fisico pazzesco | lato B da urlo | ecco il suo segreto

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è una delle donne più belle al mondo. In una recente stories ha mostrato brevemente il suo allenamento.da. Tra le bellezze che hanno preso sempre più piede nell’opinione pubblica c’è sicuramente. Dalla sua prima volte sotto la luce dei riflettori, la modella sudamericana, ha stupito tutti. Lo ha fatto con la sua bellezza fino ad arrivare alla sua professionalità. Fonte GettyImagesLa sua carriera è partita come modella, in Argentina, ma poi ha avuto un’espansione clamorosa. Prima del suo debutto in televisione, datato 2006, ha lavorato per grandi marchi come John Richmond, Pitti fino ad arrivare al calendario di Maxim e la copertina numero 7 di Playboy Italia. Il 2006, dunque, arriva il punto di svolta con il suo debutto in ...