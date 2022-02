Venezia-Napoli: le probabili formazioni. Gazzetta: Osimhen o Mertens, Spalletti ha deciso (Di domenica 6 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Venezia-Napoli secondo Gazzetta dello Sport: Osimhen gioca titolare, resta in panchina Mertens. Sono queste le indicazioni che arrivano dagli ambienti vicino al Napoli, anche se Luciano Spalletti ha sempre qualche sorpresa pronta. Il tecnico in conferenza stampa pre Venezia-Napoli non ha dato grandi indicazioni di formazione, quindi resta ancora qualche dubbio. Nel Venezia è superato il problema Covid 19 e Paolo Zanetti può puntare sugli uomini migliori della sua squadra. Il Pier Luigi Penzo è uno stadio in cui molte squadre hanno fatto fatica, ecco perché Spalletti ha chiesto estrema attenzione ai suoi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022) Ledisecondodello Sport:gioca titolare, resta in panchina. Sono queste le indicazioni che arrivano dagli ambienti vicino al, anche se Lucianoha sempre qualche sorpresa pronta. Il tecnico in conferenza stampa prenon ha dato grandi indicazioni di formazione, quindi resta ancora qualche dubbio. Nelè superato il problema Covid 19 e Paolo Zanetti può puntare sugli uomini migliori della sua squadra. Il Pier Luigi Penzo è uno stadio in cui molte squadre hanno fatto fatica, ecco perchéha chiesto estrema attenzione ai suoi ...

