Soleil chiarisce con Delia: “Sei tu la sua donna”, la Duran sbotta: “Con lui ho chiuso, se ne vada in C” (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo i balli artistici dell’altra sera, Delia Duran e Soleil Sorge ieri hanno parlato nuovamente del triangolo di cui fanno parte. La Duran però ha detto di voler mantenere la sua posizione di chiusura con Alex Belli. “La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni. Ascolta, vedere il mio uomo che esce dal GF e poi però a casa si isola e resta con te telepaticamente e pensa a te e pubblica delle cose, era un po’ sfasato e non era lo stesso Alex. Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu**. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il c**o non mi sta bene. Fa un gaming che non ... Leggi su biccy (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo i balli artistici dell’altra sera,Sorge ieri hanno parlato nuovamente del triangolo di cui fanno parte. Laperò ha detto di voler mantenere la sua posizione di chiusura con Alex Belli. “La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni. Ascolta, vedere il mio uomo che esce dal GF e poi però a casa si isola e resta con te telepaticamente e pensa a te e pubblica delle cose, era un po’ sfasato e non era lo stesso Alex. Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu**. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il c**o non mi sta bene. Fa un gaming che non ...

Advertising

BITCHYFit : Soleil chiarisce con Delia: 'Sei tu la sua donna' la Duran sbotta contro Alex #GFVIP - Carme69_B : RT @catiuz92: Ancora una volta Soleil chiarisce come è andata la storia del fraintendimento sul bacio tra Barù e Delia #gfvip #solearmy ht… - NotConventionl3 : RT @catiuz92: Ancora una volta Soleil chiarisce come è andata la storia del fraintendimento sul bacio tra Barù e Delia #gfvip #solearmy ht… - anninaa00 : RT @catiuz92: Ancora una volta Soleil chiarisce come è andata la storia del fraintendimento sul bacio tra Barù e Delia #gfvip #solearmy ht… - Rov64827300 : RT @catiuz92: Ancora una volta Soleil chiarisce come è andata la storia del fraintendimento sul bacio tra Barù e Delia #gfvip #solearmy ht… -