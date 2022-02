Short track, programma Olimpiadi 7 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara (Di domenica 6 febbraio 2022) Domani, lunedì 7 febbraio, i nostri eroi dello Short track tornano sul ghiaccio per una nuova giornata di gare in queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Sarà una giornata dedicata ai 500 metri femminili e ai 1000 metri maschili. Nella specialità riservata alle donne le azzurre al via dei quarti di finale saranno Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina. Dopo lo stupendo argento ottenuto nella staffetta mista, si vuol cercare di rimpinguare il “tesoretto” e soprattutto Fontana ha grande voglia visto che la campionessa valtellinese difenderà il proprio titolo a Cinque Cerchi di PyeongChang. Nei 1000 metri degli uomini Pietro Sighel, straordinario protagonista della gara a squadre citata, vorrà continua a stupire per la personalità e le qualità sul ghiaccio. I rivali saranno ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Domani, lunedì 7, i nostri eroi dellotornano sul ghiaccio per una nuova giornata di gare in questeInvernali 2022 di Pechino (Cina). Sarà una giornata dedicata ai 500 metri femminili e ai 1000 metri maschili. Nella specialità riservata alle donne le azzurre al via dei quarti di finale saranno Arianna Fontana, Martina Valcepina e Arianna Valcepina. Dopo lo stupendo argento ottenuto nella staffetta mista, si vuol cercare di rimpinguare il “tesoretto” e soprattutto Fontana ha grande voglia visto che la campionessa valtellinese difenderà il proprio titolo a Cinque Cerchi di PyeongChang. Nei 1000 metri degli uomini Pietro Sighel, straordinario protagonista dellaa squadre citata, vorrà continua a stupire per la personalità e le qualità sul ghiaccio. I rivali saranno ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - ante_pit : RT @ItaliaTeam_it: ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli… - ItalianAirForce : RT @MinisteroDifesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Short Track - Staffetta mista Congratulazioni a Yuri Confortola che con la squadra italiana… -