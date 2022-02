Sanremo 2022 | FantaSanremo e festival “tempesta perfetta”

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “È stata la. Una combinazione di eventi che ha fatto volare il Fantaed ha fatto bene anche al”. Giacomo Piccinini, uno degli inventori del Fanta, sintetizza così all’Adnkronos il bilancio di una settimanaiera senza precedenti. In una pausa di ‘Domenica In’, dove la ‘zia Mara’ l’ha voluto in prima fila insieme all’ormai mitico Papalina (il soprannome del barman del locale marchigiano dove tutto è nato, che pronunciato all’Ariston dava 50 punti di bonus), Piccinini spiega: “Il Fantaesiste da anni ma quest’anno, con gli artisti schierati da Amadeus per il suo terzo, è successo qualcosa di inimmaginabile. Ce ne siamo accorti quando le iscrizioni, che si sono chiuse il ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - capodellabanda : RT @lorenzojova: - lorenzojova : -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Dietro il grande successo di Brividi al Festival disi cela anche una figura fondamentale: Michele Zocca, in arte Michelangelo . Produttore musicale e co - autore del brano portato alla kermesse da Mahmood e Blanco, Michelangelo ha ...La risposta al Ferilli - gate scoppiato a? Sabrina Ferilli è stata al centro di diverse polemiche durante, come quella nata per il tributo a Lucio Dalla . E questo post sembra ...Chiuso il suo Sanremo-ter, che ha consacrato l’affiatata coppia Mahmood & Blanco con la loro Brividi (che è già una hit), il conduttore-direttore artistico (in odore di poker: squadra vincente ...Domenico Modugno è senza alcun dubbio uno dei cantanti entrati nella storia di Sanremo, vincendo per ben quattro volte. Ecco con quali canzoni. Domenico Modugno. Basterebbe anche solo e soltanto ...