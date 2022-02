Pechino 2022 | snowboard | Lauzi si qualifica per finale slopestyle

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) –, grazie all’ottima prima run dizione l’azzurro Emilianosiper lanellofreesnow olimpico dial Genting Snow Park di Zhangjiakou. Il ventottenne valdostano di origini milanesi grazie al punteggio di 71,71 punti, chiude al settimo posto ed entra tra i 12 finalisti che si sfideranno domani per una medaglia. In testa il cinese Yimin Su con 86,80 seguito dal canadese Mark McMorris con 83.30 e dallo statunitense Sean Fitzsimons con 78.76. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Gli azzurri in gara oggi leggi anche Olimpiadi invernali, argento Lollobrigida e short track Queste le gare degli azzurri in programma oggi 6 febbraio: PATTINAGGIO DI FIGURA - Team event ...Il protagonista delle prime ore del mattino di queste prime giornate delle Olimpiadi Invernali disi conferma il vento, che stravolge ancora una volta il programma: a pagarne lo scotto è la discesa libera maschile, che viene rinviata a data da destinarsi. Non arrivano sorrisi neanche ...Pechino, 6 feb. (Adnkronos) – Il Cio si è impegnato a migliorare le condizioni degli atleti che si stanno isolando dopo i test positivi al coronavirus dopo le aspre critiche della squadra tedesca. Il ...Finale olimpica conquistata per Emiliano Lauzi. Il 28enne azzurro dello snowboard ha chiuso in settima posizione le qualificazioni dello slopestyle freesnow al Genting Snow Park di Zhangjiakou, ...