Papa Francesco | «Il Mediterraneo è il più grande cimitero d’Europa»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per la prima volta una televisione italiana ha mandato in onda un'intervista in diretta al pontefice.ha parlato in collegamento da Casa Santa Marta con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il Santo Padre ha parlato di migranti e di ambiente

Advertising

chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - kikkiar : RT @chetempochefa: 'A me piace stare con gli amici qualche volta, raccontare cose mie, ascoltare cose loro. Anzi io ho bisogno degli amici:… - amalessandra : RT @RaiTre: 'Ci manca toccare le miserie, toccare le miserie ci porta all'eroicità, penso ai medici e alle infermiere durante questa pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Salvatore Cernuzio " Città del Vaticano "La guerra è un controsenso".si collega da Casa Santa Marta con la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai Tre e dialoga con il conduttore che lo interroga su molti temi: le guerre, i migranti, la ...'Bisogna parlare ai figli, giocare con loro, essere complici: non dobbiamo avere paura di loro'.si concede in una intervista tv per affrontare molti temi tra cui quelli legati alla famiglia. E parla anche del disagio giovanile: 'C'è un'aggressività che scoppia, penso al bullismo a ...Papa Francesco non sceglie giri di parole e invita tutti a farlo a scegliere il silenzio o la parola, mai il chiacchiericcio che porta «aggressività, guerre e divisioni» fra la gente. Le parole ...Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la guerra è distruggere”. Così Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3. “C’è un problema di ...