Papa Francesco a Che tempo che fa: "Non sono un santo e neanche normale: ho le mie anormalità" (Di domenica 6 febbraio 2022) Ospite da remoto su Rai 3 a Che tempo che Fa, il salotto televisivo di Fabio Fazio, Papa Francesco sente il bisogno di ricordare a tutti una cosa: "Non sono normale. Anche io ho delle mie anormalità. I papi di prima erano santi, io non me la cavo…non sono tanto santo" dice aiutandosi mano "per questo ho bisogno dei rapporti umani". E per questo, aggiunge: "abito in un albergo a Santa Marta dove posso stare con le persone" e non nelle stanze vaticane. "L'amicizia mi fa forza, e ne ho bisogno. Non ho tanti amici, sono pochi, ma sono veri". Un Papa e un uomo imperfetto: "per questo ho bisogno degli altri" Papa Francesco In una devota intervista di circa 50 minuti ...

