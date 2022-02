Pagelle Bologna-Empoli 0-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ied ildi0-0, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di. Nel primo tempo, nonostante il risultato che non si sblocca, la partita è decisamente emozionante. Le occasioni si susseguono da una parte e dall’altra. La più clamorosa ce l’ha Arnautovic, che al 36? lascia partire il destro dalla distanza e colpisce in pieno la traversa. I toscani cercano di essere pericolosi soprattutto con la loro imprevedibilità offensiva. In un paio di circostanze vanno vicinissimi al vantaggio prima con Pinamonti e nel finale di frazione con Bajrami. Nella ripresa il match continua ad essere estremamente divertente. Gli emiliani sono quelli che ci provano maggiormente in termini di possesso palla e pressione di ...