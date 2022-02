(Di domenica 6 febbraio 2022) La crisi ucraina sta cambiando le tratte delleGNL lungo tutti icostieri. A riportarlo il quotidiano nipponico Nikkei che ha analizzato i dati satellitari delle rotte mercantili annotando come sia in continuo aumento il numero di vettori nautici che si riversano in Europa man mano che sale la tensione al confine tra la Bielorussia e l’Ucraina. I Paesihanno il terrore di rimanere a secco di gas e quindi stanno facendo incetta di gas naturaleper riempire i depositi e sopperire ad un eventuale taglio delle forniture di carburante se dovesse deflagrare il conflitto ad Est. E che la preoccupazione abbia basi solide è dimostrato dal fatto che già oggi le scorte di GNL europeescese al livello più basso mai registrato dal 201 (40% della capacità di stoccaggio con un ...

Advertising

StrumentiP : #PoliticaEconomica #Eurasia Mari europei intasati da navi di GNL liquefatto. Le importazioni però sono insufficienti - mari_amanim : RT @clodias_: I presentatori più fregni li abbiamo noi, spiace per gli altri paesi europei ??? #Sanremo2022 - hagakure_jfp : Questa cosa che #Putin considera i mari e gli spazi aerei europei il suo giardino di casa è discretamente preoccupante. #Ucrania - GaviniGiovanni : @euronewsgreen @EU_MARE Euronews Green: Decine di navi hanno l'importante compito di perlustrare i mari europei all… -

Ultime Notizie dalla rete : Mari europei

3bmeteo

... l'Ucraina e lo scenario limitrofo come i'. Di quali ragioni si tratta? 'Oggi c'è chi nega che,... È un lavoro arduo, ma è un lavoro che si può fare solamente se noicominciamo a pensare ...... ogni volta che questa nave passerà da Genova sarà una grande emozione e porterà in tutti i...della Guardia costiera al servizio del Paese e che la nuova unità è stata realizzata con fondi...Alle alte latitudini europee transitano una serie di profonde depressioni con ... Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi. Previsioni meteo per domani, 7 febbraio Al ...I padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione invece gli ospiti sognano di avvicinarsi alla zona Europa. Il tecnico dei friulani ... per il resto Silvestri in porta, Becao, Pablo ...