Foggia | Zeman | “Vogliamo vincere | faremo di tutto per fare la nostra partita”

Advertising

CalcioWebPuglia : Foggia, Zeman: 'Abbiamo voglia di giocare bene, rientra Petermann' - CalcioWebPuglia : Foggia, Zeman: 'Abbiamo voglia di giocare bene' - Mitico_channel : Foggia-Fidelis Andria: i convocati di Zdenek Zeman - CalcioWebPuglia : Foggia pronto per derby: Zeman recupera Petermann per la Fidelis. Tifosi spronano squadra - FoggiaCittaAper : Al @CalcioFoggiaoff manca cattiveria agonistica? #Zeman non è d'accordo: 'Nel calcio si vince giocando meglio, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Zeman

... da allenatore, nella scorsa stagione riuscì nel miracolo di salvare il Rende nel girone I e, da calciatore, vanta un passato in Serie A con ildei miracoli targato Zdenek- aveva preso ......quanto riguarda i precedenti tra le due squadre nei campionati professionistici troviamo 5 vittorie per il3 per l'Andria e nessun pareggio. Alla vigilia di questo incontro il tecnicoha ...“Chissà che partita sarà. Cominciamo dallo zero a zero ma noi vogliamo vincere e faremo di tutto per fare la nostra partita. È vero che nelle ultime partite ho avuto difficol ...Sfida ad alta tensione quella attesa tra Foggia e Fidelis Andria, che si affronteranno nella ventiquattresima giornata di campionato del girone C di Serie C. Due squadre affamate di punti e ...