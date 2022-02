Esordio in ombra per Boga | anche Maehle non riesce a dare la svolta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Musso 5,5 : Con i piedi ci prova un paio di volte ( 21’ e 27’) a ravvivare la giornata, fino al fallo da ultimo uomo che vale il rosso nel tentativo di rimediare a uno svarione difensivo. Rossi (8’ 2t) 6 : La colpa di non averne in una gara diventata incredibile per gli episodi. Zappacosta 5,5 : Un paio di discese nel primo tempo senza ferire, niente di meglio nel complicato secondo tempo. Palomino 6 : Impeccabile per tutto il primo tempo, rimedia riportando in parità l’incontro al 19’ del secondo tempo . Il meno peggio dietro, fino alla fineda attaccante aggiunto. Djimsiti 5,5 : Insolitamente insicuro, pasticcia in più di una occasione. Pezzella 5 : Mai decisivo nella fase di appoggio, volontà tanta accompagnata da poca concretezza . Gasp lo cambia per cercare più spinta con( 1’2t) 4,5 : Quando c’è da rincorrere ...