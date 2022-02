Costantino Della Gherardesca | devastante lutto per il conduttore Tv | il toccante addio in un post sui social

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È morta sabato 5 febbraio all’età di 83 anni la contessa Costanza, madre di, il noto presentatore televisivo e opinionista che si è affermato con il programma «Pechino Express» e più di recente con il format «Quattro matrimoni». La nobildonna, da tempo malata, viveva nella sua casa al mare, tra il comune di San Vincenzo e quello di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. L’annuncioscomparsa «con grande tristezza» è stato dato dai figli Olimpia econ i nipoti Gherardo, Anna e il marito Jimmy. I funerali si terranno martedì 8 febbraio, alle ore 11, nella chiesa di Bolgheri, il celebre borgo del comune italiano di Castagneto Carducci (Li). La famiglia dei contirisiedono da secoli nella zona ...

Corriere : Morta Costanza Della Gherardesca madre del presentatore tv Costantino: «Una donna libera» - repubblica : È morta Costanza della Gherardesca, madre di Costantino - leone52641 : RT @tempoweb: È morta la mamma di Costantino della Gherardesca #costantinodellagherardesca #iltempoquotidiano - infoitcultura : Costanza della Gherardesca, morta la madre di Costantino. Il presentatore: «La persona che mi ha amato di più» - infoitcultura : Livorno, morta la madre di Costantino della Gherardesca -

Ultime Notizie dalla rete : Costantino Della

Lo ha dimostrato un recente interventoSorge durante una chiacchierata con uno degli ultimi arrivati, Gianluca. Delia Duran a Soleil Sorge complicità sospetta al GF VIP/ "Ti adoro. ......il turno casalingo per aumentare il margine in una corsa che durerà fino al terminestagione. ...ha a disposizione una bella batteria di attaccanti nuovi e potrebbe dunque puntare sual ...Costanza Della Gherardesca (1939) sposò nel 1958 il conte Niccolò Gaetani Dell'Aquila Caetani (1928-2011), da cui ha avuto due figli, Olimpia (1959) e Filippo (1964); poi ha divorziato nel 1970. Il ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino della Gherardesca (@costantinodellagherardesca). Pechino Express, terribile lutto per un protagonista: era erede di una storica ...